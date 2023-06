"Alter Hof sucht neue Liebe": Aktion gegen Leerstand von Bauernhäusern

Hunderte alter Höfe stehen im Allgäu leer – obwohl sie wichtiger Teil der Region sind und Wohnungsnot herrscht. Die Allgäu GmbH wendet sich an die Eigentümer.

Mietwohnungen in alten Allgäuer Höfen schaffen. Und diese Höfe generell erhalten, weil sie zur Region gehören – wie die Berge und saftigen Wiesen. Das sind zwei der Ziele, die sich die Allgäu GmbH mit einer Aktion gesetzt hat: „Alter Hof sucht neue Liebe.“ Dabei geht es nicht darum, Kaufinteressenten zu unterstützen, ein altes Anwesen zu finden. Sondern Eigentümern solcher Höfe zu helfen, die alten Gemäuer zu sanieren, umzubauen, mit Leben zu füllen.

Hunderte Höfe im Allgäu stehen leer: Hunderte alte Höfe stünden im Allgäu leer, sagt Ramona Riederer von der Allgäu GmbH. Obwohl Wohnraum in der Region sehr knapp sei und etliche Mietwohnungen dort entstehen könnten. Und obwohl es „eine Bausubstanz ist, die die Allgäuer Dörfer und die Kulturlandschaft extrem prägt“. Neben ihr sitzt Julia Staudinger und nickt. Die 41-Jährige baut mit ihrem Mann den alten Hof ihrer Großeltern in Illerbeuren um. Seit sieben Jahren bereits. Aus dem alten Wohnhaus ist ein Ferienhaus geworden. Derzeit werden Stall, Heuboden und Tenne zu Apartments umgebaut, mit Café und Gemeinschaftsraum – für Urlauber, aber vor allem auch für Unternehmen, die in entspannter Allgäuer Atmosphäre mit ihren Mitarbeitern beispielsweise neue Ideen entwickeln wollen.

Umbau oder Sanierung? Anlaufstelle "Alter Hof sucht neue Liebe" sammelt Fragen und Antworten

Eine Anlaufstelle für alle Fragen: Doch ein Umbau oder eine Sanierung solcher Anwesen seien nicht einfach, wie Julia Staudinger selbst erlebt hat. „Es gibt keine Stelle, die Informationen für Eigentümer sammelt, bündelt, oder die sagen kann, an wen man sich wenden kann.“ Deshalb können sie und Ramona Riederer Eigentümer verstehen, die nicht wüssten, was sie mit Gehöften anfangen sollen. Und da setzt die Allgäu GmbH an: Mit „Alter Hof sucht neue Liebe“ ist sie zu einer solchen Anlaufstelle geworden, die Fragen rund um die Wiederbelebung von Gehöften beantwortet. Unter anderem in Form eines Seminars. Das nächste läuft vom 1. bis 5. August. Wer teilnehmen will, muss sich bis 15. Juni bewerben.

Manchmal sind es die Details: Julia Staudinger hat vor zwei Jahren an dem Seminar der Allgäu GmbH teilgenommen. Eigentlich hatte sie ja schon Erfahrung mit dem Thema. Dennoch habe sie vieles noch gelernt. Wichtig sei beispielsweise der Aspekt des Grundbuches: „Ein Grundbuch eines Althofes liest sich wie ein Roman“, sagt Ramona Riederer. Unter anderem könnte darin stehen, dass ein Landwirt mit seinem Traktor das Grundstück passieren darf. Wegerecht heißt das. Da komme in Jahrzehnten, teilweise in Jahrhunderten vieles zusammen. Und so ein Wegerecht fehlte im Grundbuch der Staudingers. Das brauchten sie aber, damit die Gäste künftig auf den neuen Parkplatz fahren können. Also kümmerten sie sich darum.

Wichtige Kontakte: In anderen Fragen zum Umbau sei sie schlicht nicht weitergekommen – bis sie das Seminar besuchte, sagt Julia Staudinger. Fachleute geben dort Infos beispielsweise zu Baurecht, Baukultur, Finanzierung und energetischer Sanierung. Auch der Kontakt während des Seminars zu anderen Eigentümern sei wichtig, weil man von deren Ideen und Erfahrungen ebenfalls lernen könne, sagt Julia Staudinger. „Wir hätten sicher viele Dinge nicht so umsetzen können, wenn wir diese Kontakte nicht gehabt hätten“, fügt die Unterallgäuerin hinzu.

Das Allgäuer Erbe: Ob Ferien- oder Mietwohnungen, ob es der Eigentümer für sich selbst nutzt oder etwas anderes plant: Wichtig sei, alte Höfe zu erhalten und zu nutzen, sagt Ramona Riederer. Denn sie gehörten zum Allgäuer Erbe. „Jeder Hof, der dadurch wieder zum Leben erweckt wird, ist ein Gewinn. Deshalb gibt es das Projekt.“

Das Seminar mit dem Namen Summer School Hoftransformation, nur für Hofeigentümer, läuft vom 1. bis 5. August in Wangen. Bewerbung bis 15. Juni per Mail an riederer@allgaeu.de – mit ein bis zwei Seiten, auf denen sich die Eigentümer selbst, ihren Hof und ihre Ideen vorstellen. Kosten: 100 Euro – inklusive Übernachtungen. Weitere Infos im Internet unter Hofliebe.allgaeu.de