Nachfolger fürs Handwerk gesucht

Plus Viele Inhaber von Allgäuer Handwerkerfirmen sind über 60 Jahre alt und liebäugeln mit dem Ruhestand. Worauf es bei einer Betriebsübergabe ankommt.

Viele Handwerker suchen einen Nachfolger für ihr Unternehmen, weil es in der Familie niemand machen möchte. Andererseits gibt es Handwerker, die gerne ihr eigener Chef werden möchten und auf der Suche nach einem Betrieb sind. Beide Seiten haben ihre Vorstellungen. Dabei spielen nicht nur wirtschaftliche Aspekte eine Rolle, sondern auch Emotionen. Das Thema „Betriebsübergabe“ ist im Allgäu akut. Denn bei etwa einem Viertel der knapp 11.700 in die sogenannte Handwerksrolle eingetragenen Unternehmen sind die Inhaber über 60 Jahre alt.