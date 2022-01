Vogelzählung: Diese Vögel sind die Stars in den Gärten im Allgäu

Plus 1812 Allgäuer haben bei der "Stunde der Wintervögel" mitgemacht und über 40.000 Vögel. gezählt Wir verraten Ihnen, welche davon den Schnabel weit vorn hatten.

An der Zählaktion „Stunde der Wintervögel“, die es heuer zum 17. Mal gab, haben sich in den drei kreisfreien Städten und vier Landkreisen im Allgäu insgesamt 1812 Naturfreunde beteiligt. Diese Zahl könnte noch etwas steigen. Denn es waren Nachmeldungen möglich, die noch hinzugezählt werden müssen. Bayernweit haben nach Angaben des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) mehr als 25.000 Menschen bei der Vogel-Zählaktion mitgemacht.