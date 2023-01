Am Amberger Wahrzeichen bröckelt der Putz

Plus Die Sanierung der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung kostet rund 633.000 Euro. Auch die örtliche Kirchenverwaltung muss einen Teil der Kosten übernehmen. Und auch die Gemeinde beteiligt sich finanziell.

Mit seiner Freiflächen-PV-Anlage liegt Amberg inzwischen voll im Trend. Was sich vor nicht allzu langer Zeit mit dem Ende des Wertachtal-Senders als Folgenutzung für die hinterlassene Konversionsfläche ohne nennenswerte Alternativen anbot, gehört nun zu den Haupthoffnungsträgern erneuerbarer Energieerzeugung.