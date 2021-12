Wenn der kleine Ort Amberg im Unterallgäu leuchtet

Plus Wer im Advent durch das Dorf im Unterallgäu spaziert, findet sich in einer kleinen Weihnachtswelt wieder. Jedes Jahr schmücken Familien ihre Fenster mit viel Liebe.

Jedes Jahr im Advent leuchten im Unterallgäuer Amberg liebevoll gestaltete Fenster in die dunklen Abende hinaus. Schon seit 2015 tragen sie in dieser besonderen Zeit zur vorweihnachtlichen Stimmung bei. Die Idee zu der Aktion hatte damals Martina Brem, als sie die Leitung des Amberger Kinderhauses übernahm.