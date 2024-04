Gerüchte über Gerüchte: Doch statt der Frage, wer für Deutschland künftig Letzter beim ESC wird, gibt es Wichtigeres.

Stefan Raab – die Älteren unter uns werden sich erinnern – will angeblich den ESC revolutionieren, den Eurovision Song Contest. Der hieß früher mal Grand Prix Eurovision de la Chanson – die Älteren werden sich erinnern – und bedurfte eigentlich schon damals einer Revolution. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist bislang völlig unklar – dass als Bedingung für das Rettungskonzept angeblich Jury-Papst Dieter Bohlen nicht mitmachen darf, sorgte aber schon für einen Online-Hype und Schnappatmung auf diversen Portalen. Vielleicht wird nun ja also mal wieder im großen Stil ausgewählt, wer als nächster für Deutschland Letzter werden darf. Allemangne: Zero Points. Dabei gebe es viel wichtigere Gelegenheiten, Menschen zu küren. Ehrenamtliche beispielsweise halten auch im Unterallgäu den Laden am Laufen.

Ohne Ehrenamtliche ginge in Dörfern und Städten des Unterallgäus nicht mehr viel

Ohne sie gäbe es nicht nur in Dörfern ganz schnell kaum mehr Angebote, welche die Menschen zusammenbringen. Auch in den Städten sind diese Macherinnen und Macher nicht wegzudenken. Dazu kommt: Wer sich gerne für andere einsetzt, tut das auffällig oft auch gleich an mehreren Stellen. Die Mindelheimer Zeitung sucht deshalb ab sofort die Menschen mit den meisten Vereinsämtern im MZ-Verbreitungsgebiet. Sie wollen mitmachen oder kennen jemanden, der es verdient hätte? Schreiben Sie uns unter redaktion@mindelheimer-zeitung.de, Stichwort „Ehrenamtskönig/in“. Diese Nachricht stimmt auf jeden Fall – und bei uns kann gerne auch Dieter Bohlen mitmachen, wenn er will.

Lesen Sie dazu auch