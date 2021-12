Apfeltrach

18:05 Uhr

Ärger um Deponie Apfeltrach: Zum Müll kommt noch was obendrauf

Plus In Apfeltrach macht eine Hausmülldeponie Kummer. Sie muss saniert werden. Aber der Abfall bleibt, wo er ist. Es kommt sogar noch belastetes Material dazu.

Von Johann Stoll

Aus dem Auge, aus dem Sinn. In den 60er und 70er Jahren dachte man sich nicht viel dabei. Der Müll musste ja irgendwo hin. Also wurde landauf landab Hausmüll einfach in irgendwelche Senken geworfen. Boden kam drauf, und fertig. Dass es damit nicht getan ist, zeigt ein Fall aus Apfeltrach.

