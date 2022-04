Alter Müll wirft in Apfeltrach neue Fragen auf

Bei einem Termin vor Ort informieren sich Bürger über die Sanierung der ehemaligen Deponie in Apfeltrach. Sie haben ganz konkrete Sorgen.

Am südöstlichen Ortsrand von Apfeltrach, nur wenige Meter von den Gärten der Häuser entfernt, klafft eine große Baustelle. Es handelt sich um die ehemalige Mülldeponie, die mehr als 40 Jahre nach ihrer Stilllegung saniert werden muss, weil die Grenzwerte für Bor, Barium, Arsen und aromatische Kohlenwasserstoffe im Grundwasser überschritten werden. Bei einem Termin vor Ort beantworteten Jan Peter Burghard von der Planungsfirma Kling Consult, Oberbauleiter Robert Gehart und Bauleiterin Maria Haferstroh vom Bauunternehmen Geiger sowie Sabine Filser vom Bauamt der Stadt Mindelheim die Fragen von Anwohnern, Gemeinderäten und dieser Redaktion. Manch einer machte seinem Ärger Luft.

„Wir stehen hier wie die Deppen“, wandte sich einer der Anwohner an Bürgermeisterin Karin Schmalholz. Robert Gehart nahm sie in Schutz: Dass die Info-Veranstaltung nicht schon vor Beginn der Arbeiten stattfand, liege zum einen daran, dass seine Firma mit diesen schon früher begonnen habe als geplant. Und zum anderen habe man zeigen wollen, dass in der Deponie kein neuer Müll eingebaut werde.

Bei den Materialien, die in der ehemaligen Apfeltracher Deponie verbaut werden, handelt es sich nicht um Müll, betonen die Verantwortlichen

Gehart bezog sich damit auf das Material, mit dem die Senkungen ausgeglichen werden sollen, die sich durch die Zersetzung des Mülls ergeben haben. Dabei handelt es sich laut Burghard um Boden und Boden-Bauschutt-Gemische, die vor allem bei Straßensanierungen in der Region angefallen sind. Durch die frühere Nutzung und die Überdeckung mit teerhaltigem Asphalt gelten sie zwar als belastet. Für die jetzige Nutzung seien sie jedoch – wie der ebenfalls verwendete Gießereisand – unbedenklich. Die Wiederverwertung dieser Materialien schone natürliche Ressourcen und sei ein Beitrag zum Umweltschutz.

Über diese sogenannten Sekundärbaustoffe kommt eine Matte aus Betonit, einem Tonmaterial in einem Vlies. Sie ist nur wenige Zentimeter dick, dichtet laut Burghard aber genauso gut ab wie eine 40 bis 50 Zentimeter starke Lehmschicht. Die Drainagematte darüber ersetzt weitere 30 bis 40 Zentimeter Kies. Den Abschluss bilden eine Schicht aus sandig-lehmigem Boden, der Wasser aufnimmt wie ein Schwamm, und der Oberboden, mit dem das Gelände wie zuvor wieder landwirtschaftlich nutzbar ist. Einzige Einschränkung: Es darf zwar Dünger ausgebracht werden, aber keine Gülle.

Die Anwohner der Deponie befürchten, dass das Wasser künftig in ihre Gärten und Häuser laufen könnte

Die Sorge der Anwohner, dass das Regenwasser von der „versiegelten“ Deponiefläche künftig direkt in ihre Gärten läuft, ist Burghard zufolge unbegründet: Es sickere zunächst in die Rekultivierungsschicht ein, wo der Großteil von den Pflanzenwurzeln aufgenommen werde. Der Rest werde über die Drainagematte an die Versickerungsanlage abgegeben. Die Rigolen seien auf ein 30-jährliches Regenereignis ausgelegt, reguläre Kanäle zum Vergleich nur auf ein zweijährliches. „Die Sicherheit ist also sehr hoch“, so Burghard.

Er rechnet damit, dass die Arbeiten – wenn das Wetter mitspielt und es keine Lieferschwierigkeiten gibt – im Oktober abgeschlossen sind. Bis die Schadstoffkonzentration im Wasser sinkt, werde es erfahrungsgemäß aber noch mehrere Jahre dauern. Schließlich kann das Wasser, das jetzt schon in der Deponie ist und dort Schadstoffe herauswäscht, nicht herausgesaugt werden.