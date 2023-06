Arbeiter stirbt nach Sturz von Baugerüst an der Kirche

Ein 31 Jahre alter Mann stürzt in Apfeltrach 16 Meter in die Tiefe. Die Unfallursache ist noch unklar.

Als das Baugerüst an der Kirche in Apfeltrach abgebaut werden sollte, ist es am Freitag zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein 31-jähriger Vorarbeiter stürzte aus bislang ungeklärter Ursache etwa 16 Meter in die Tiefe. Trotz Schutzausrüstung zog er sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb. Zwei andere Arbeiter wurden vor Ort von der Firmenleitung betreut. Die ersten Ermittlungen zur Unfallursache übernahmen die Pollizei Mindelheim und der Kriminaldauerdienst Memmingen. Nach ersten Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, heißt es im Polizeibericht. (mz)