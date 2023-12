Auch in der kalten Kirche wurde den Gästen warm ums Herz

Plus Beim Jahreskonzert in Apfeltrach verzauberten die Mitglieder des Musikvereins ihr Publikum mit Talent und Vielfalt.

Die Wallfahrtskirche St. Leonhard in Apfeltrach stammt aus dem 14. Jahrhundert. Sie ist ehrwürdig alt mit wundervollen Wandmalereien im Chorraum. Aber sie ist auch kalt, sehr kalt – und sie ist seit Jahren tradtionsgemäß mit ihrer großartigen Akustik der passende Rahmen für das Jahreskonzert vom Musikverein Apfeltrach. Es gab kaum einen freien Platz. Josef Bauer, seit mehr als 40 Jahren Dirigent beim Musikverein Apfeltrach, lieferte mit dem voller Inbrunst gespielten „Ich bete an die Macht der Liebe“ von Alfred Bösendorfer das richtige Entree für das Konzert.

Mit der musikalischen Reise entführten die Musikanten die Gäste nicht nur ins „Silver Creek Valley“ nach Kanada. Es war mit „Fastastica“ (Martin Scharnagel) auch eine Reise in die Fantasie, ganz nach eigenem Gutdünken – einfach loslassen und träumen war angesagt. Simone Bauer, eine der drei Vorsitzenden vom Musikverein, sagte als Moderatorin Carolin Bauer an, indem sie auf das Solo der Trompeterin hinwies. Carolin spielte sanft und mit klaren Tönen ihren „Secret Lovesong“. Kees Vlak schrieb diese wunderschöne Melodie und Carolin Bauer verzauberte damit das Publikum. Sie hatte den folgenden, kräftigen, zusätzlichen Applaus wahrlich verdient.