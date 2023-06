Betrunkener 19-Jähriger stürzt von Roller

Ein 19-Jähriger ist betrunken Roller gefahren und gestürzt. Doch das war nicht das einzige Delikt, das die Polizei feststellte.

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Rettungsleitstelle ein gestürzter Rollerfahrer in Apfeltrach mitgeteilt. Eine Polizeistreife, die ausrückte, stellte fest, dass der 19-jährige Unterallgäuer leicht verletzt und stark alkoholisiert war. Laut Polizeibericht war er sogar so betrunken, dass er keinen Atemalkoholtest schaffte. Der 19-Jährige kam deshalb zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem stellten die Polizisten fest, dass der Roller über keine gültige Versicherung verfügt und noch ein grünes Kennzeichen angebracht war. Der Roller wurde sichergestellt, der Eigentümer muss noch ermittelt werden. Zudem sei noch offen, ob der 19-Jährige überhaupt einen gültigen Führerschein besitzt, so die Polizei. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. (mz)