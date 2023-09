Digitale Landwirtschaft: Wie Technik die Höfe von morgen verändert

Plus Markus Hemmerle arbeitet auf seinem Hof mit digitaler Technik. Dafür muss er immer auf dem neuesten Stand bleiben - und mit anderen Höfen zusammenarbeiten.

Wenn Markus Hemmerle mit dem Bulldog auf sein Feld abbiegt, passiert etwas Eigenartiges: er lässt das Lenkrad los und der Traktor fährt, wie von Geisterhand, eine perfekte, gerade Linie. Doch nicht nur das. Der 15 Meter breite Güllehänger, den der Traktor hinter sich herzieht, schließt perfekt an die bereits gedüngte Fläche an. Markus Hemmerle fährt mit einem GPS-gestützten automatischen Lenksystem. Durch diese und viele weitere Techniken verändert die Digitalisierung seinen Beruf - und macht ihn manchmal sogar einfacher.

"Mein erster Gang geht morgens nicht mehr in den Stall, sondern mit einer Tasse Kaffee ins Büro", sagt Hemmerle. Dort hat er einen direkten Überblick über all seine Tiere. Er sieht, wie viel sie sich bewegen, wie oft sie widerkauen und wann bei einem seiner Kühe die Geburt ansteht. Auf seinem Hof ist Hemmerle zwar immer noch Landwirt, ein großer Teil seiner Aufgaben liegt aber mittlerweile im Management.