Einbrecher machen in Werkstatt fette Beute

Durch ein gekipptes Fenster ist ein bislang unbekannter Täter in eine Werkstatt im Industriegebiet von Apfeltrach gelangt und hat dort fette Beute gemacht. Laut Polizei stahlen die Einbrecher neben zahlreichen Werkzeugen und Geräten auch einen Satz hochwertiger Alufelgen. Der Gesamtschaden wird vom Geschädigten auf mehrere zehntausend Euro beziffert. Der Einbruch geschah bereits am vergangenen Wochenende, wurde aber erst jetzt gemeldet. Die Beamten der Kripo Memmingen gehen davon aus, dass der Täter mindestens ein transporterähnliches Fahrzeug oder gar einen Lkw zum Abtransport des Diebesgutes verwendet haben muss. Zeugen können sich unter Telefon 08331/100-0 an die Kripo Memmingen wenden.