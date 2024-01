So bewerten die Preisrichter bei der Zuchtschau des Kleintierzuchtvereins

Plus Auf der Jubiläumsschau des Kleintierzuchtvereins Mindelheim wurden rund 620 Kleintiere von neun Preisrichtern bewertet - wir durften ihnen dabei über die Schulter schauen.

Vorsichtig nimmt Rassegeflügel-Preisrichter Werner Reischl eine Feldfarbentaube aus dem Käfig und beginnt, Federn zu zählen. Eine Armschwinge fehlt, das gibt Punktabzug, die Höchstpunktzahl von 97 Punkten ist nicht mehr möglich. Bei Rassekaninchen-Preisrichter Lorenz Grußler sitzt derweil ein "Heller Großsilber" auf dem Tisch, der gute Chancen auf die höchste Bewertung "vorzüglich" hat.

Außergewöhnliche Kleintiere bei der Zuchtschau in Apfeltrach

"Die Ausstellung ist das Erntedankfest der Züchter", sagt Obmann Siegfried Kaufmann und blickt auf drei prachtvolle Perückentauben, echte Raritäten. Die Entscheidung, welche der Schönheiten die Höchstpunktzahl von 97 Punkten erhalten soll, fällt ihm sichtlich schwer, denn eigentlich haben alle drei die Bewertung "vorzüglich" verdient.