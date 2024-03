Apfeltrach

vor 41 Min.

Osternester, Eier und Schätze richtig verstecken mit den Geocaching-Profis

Plus Susanne und Gerd Kircheis aus Apfeltrach sind Geocacher aus Leidenschaft: Wer wüsste also besser als sie, worauf es bei einem guten (Oster-)Versteck ankommt?

Von Melanie Lippl

Der Osterhase hätte eine wahre Freude an ihnen: Um ein gutes Versteck aufzuspüren, fahren Susanne und Gerd Kircheis auch gern mal 400 Kilometer. Die beiden Apfeltracher sind leidenschaftliche Geocacher. Mehr als 12.600 Mal sind sie schon fündig geworden, haben gerätselt und gesucht und mithilfe der richtigen Koordinaten einen "Schatz" entdeckt, den ein anderer versteckt hat – mitten in der trubeligsten Großstadt genauso wie im abgelegensten Wald. Das Ehepaar selbst hat ebenfalls mehr als 100 Caches gelegt: Wer könnte sich also besser mit guten Verstecken auskennen als die beiden?

Die Hinweise, die zu einem Versteck führen, sollten schwierig sein, aber nicht unlösbar, finden sie. Ein schmaler Grat. "Bei Frieden rot", hieß es da etwa mal in einer Beschreibung, erinnert sich Susanne Kircheis. Daheim hätten sie noch gerätselt, was das bedeutet, vor Ort hatten sie dann schnell das "Peace" in roter Schrift entdeckt, das ihnen den Weg wies. "Es gibt aber auch Caches mit mehreren Stationen, wo man an einer Station mal eine Stunde steht", sagt die 60-Jährige. Ihr Mann findet: "Es darf ruhig ein bisschen kompliziert sein." Und Susanne Kircheis ergänzt: "Ja, es darf kreativ sein, man soll ja Spaß an der Dose und am Suchen haben." Ein perfektes Versteck ist es in ihren Augen, wenn man zehn Zentimeter davor steht und es immer noch nicht entdeckt.

