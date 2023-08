Polizei sucht Verursacher eines Unfalls

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Samstag in Apfeltrach ein geparktes Auto beschädigt und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, der sich am Samstag zwischen 0.30 und 3.30 Uhr im Lindenweg in Apfeltrach zugetragen hat. Laut Polizei hat der Unbekannte ein ordnungsgemäß geparktes Auto angefahren und ist dann geflüchtet. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Euro. Hinweise an die Polizei Mindelheim, Telefon 08261/76850. (mz)