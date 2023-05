Von Apfeltrach hinaus in die musikalische Welt

Der Musikverein Apfeltrach bot in der Pfarrkirche St. Leonhard ein Frühjahrskonzert, das sich wahrlich hören lassen konnte.

Die Kirche St. Leonhard war nach drei Jahren Abstinenz der ideale Rahmen für das Frühjahrskonzert des Musikvereins Apfeltrach. Während der Chorbereich mit den wundervollen Fresken aus dem 14. Jahrhundert staunen lässt, sind es die Musikerinnen und Musiker unter der seit 1980 bestehenden Leitung von Josef Bauer, die die zahlreichen Gäste im Kirchenraum begeistern. "Ein Leben für die Musik" – "Vita Pro Musica" – mit dieser festlichen Eröffnung begann ein Konzert, das sich wahrlich hören lassen konnte.

Julia Fröhlich, eine der drei Vorsitzenden des Musikvereins, entführte als Moderatorin informativ und humorvoll die Besucherinnen und Besucher auf eine besondere Reise. Dabei kamen sie auch auf die Grüne Insel, von den Iren "Eire" genannt. Mit der "Kilkenny Rhapsodie" von Kees Vlak wurden auf folkloristische Weise Tänze wie Jill und Reel erlebbar gemacht. Die "Hornpipe" ersetzten in sehr harmonischer Weise die Flöten der Musikkapelle. Die darin enthaltenen Soli spielte Simone Bauer an ihrem Tenorhorn. Sie ist außerdem eine der drei neuen Vorsitzenden des Musikvereins.

Mit dem "Kaiserin Sissi"-Marsch zeigte der Musikverein Apfeltrach, dass er die Oberstufe der Blasmusik beherrscht

Mit einem Abstecher in die östlichen Gefilde unseres Kontinents ging es nach "Tsaritsino", südlich von Moskau gelegen. Ein Stück russischer Geschichte wurde lebendig in Töne umgesetzt. Eine wichtige Rolle spielt darin Katharina die Große. Sie ließ ein Schloss erbauen und, da es ihr nach rund zehn Jahren Bauzeit nicht mehr gefiel, wieder abreißen. Heute ist es ein sehenswerter Park mit restlichen Ruinen.

Das Frühjahrskonzert des Musikvereins Apfeltrach bot den idealen Rahmen, um verdiente Musiker auszuzeichnen. Das Bild zeigt: (vorne von links) Otto Jörg (45 Jahre), Anton Mayer (45 Jahre), Peter Höbel (35 Jahre), Jonas Frey (D1), Brigitte Wißmiller (Vorsitzende und ASM-Vertreterin) sowie (Mitte von links) Barbara Singer (15 Jahre), Lisa Höbel (zehn Jahre), Julia Maier (15 Jahre), Cornelia Herz (25 Jahre) und (hinten von linksk) Stefan Jörg (25 Jahre), Karina Jörg (20 Jahre), Sabine Daufratshofer (20 Jahre) und Alexandra Frey (20 Jahre). Foto: Maria Schmid

Emotional, sanft und belebend ging es mit "Mountain Wind" von Martin Scharnagl weiter. In die Apfeltracher Kirche drangen glücklicherweise jedoch keine Windböen, nur sanfte Brisen, unterstützt von Frühlingssonnenschein. Für Florian Fröhlich eine passende zarte und melancholische Stimmung, in die hinein die "Weinende Trompete" von Dalibur Barta perfekt passte. Für dieses hinreißende Solo erhielt er lang anhaltenden Applaus. Auf dem Weg nach Österreich kamen die Musikanten anschließend an "Kaiserin Sissi" nicht vorbei. Timo Dellweg schuf den sehr beliebten, schwungvollen Marsch, der aus der Blasmusikliteratur nicht mehr wegzudenken ist. Ein Marsch, der zeigte, dass die Apfeltracher Musikanten die Oberstufe der Blasmusik beherrschen. Dazu gehörten natürlich auch Polkas wie die "Segenswünsche" von Florian Fürle, die "Weinkeller-Polka" von Stefan Stranger, und selbstverständlich war das alles "Ehrenwert", ganz im Sinne von Martin Scharnagl.

Der Musikverein Apfeltrach ehrte bei seinem Frühjahrskonzert zahlreiche langjährige Mitglieder

Geehrt wurden anschließend auch zahlreiche verdiente Musikerinnen und Musiker. Brigitte Wißmiller, ebenfalls eine der drei Vorsitzenden des Musikvereins Apfeltrach und Mitglied des Vorstands des Allgäu Schwäbischen Musikbundes vom Bezirk 10 Mindelheim, überreichte ihnen in Anwesenheit von Bürgermeisterin Karin Schmalholz die Urkunden. Für zehn Jahre erhielt Lisa Höbel ihre Urkunde. Fünfzehn Jahre Mitglied sind Julia Maier und Barbara Singer, zwanzig Jahre Sabine Daufratshofer, Alexandra Frey und Karina Jörg. Ein Vierteljahrhundert aktiv musizieren Cornelia Herz und Stefan Jörg. Bereits 35 Jahre bläst Peter Höbel in seine Trompete. Er sei, so die Vorsitzende, unermüdlich im Einsatz: als Bulldog-Fahrer, beim Maibaum- oder Bar- aufbauen und als Holzmacher. Außerdem war zehn Jahre Vorsitzender des Vereins.

Die höchste Ehrung erhielten für stolze 45 Jahre Anton Mayer an seinem Tenorhorn und Otto Jörg am Saxofon. Anton Mayer habe, so Brigitte Wißmiller humorvoll, im jugendlichen Alter von 61 Jahren seinen ersten Martinsumzug als Musikant erlebt. Seit gefühltem Anbeginn der Zeit protokolliere er als Schriftführer alle Aktivitäten des Musikvereins Apfeltrach. Otto Jörg habe beim Verein an vorderster Front gestanden, mit dem Saxofon in der Hand und als Vorsitzender. Brigitte Wißmiller sagte: "Er ist wie Anton Mayer ein Gründungsmitglied. Dass er der älteste aktive Rentner im Verein ist, sieht man ihm überhaupt nicht an." Nachwuchsmusiker Florian Frey konnte stolz seine Urkunde zum bestandenen D1-Kurs in Empfang nehmen.