Bumm, bumm - Boomer!

Momentan kriegen wir „Boomer“ ganz schön was auf die Socken. An allem sind irgendwie wir schuld, nur weil das bundesdeutsche Wirtschaftswunder die Triebe unserer Eltern damals befeuert hat und wir in den geburtenstarken Jahrgängen das Licht der Welt erblickt haben. Für mich war ein „Boomer“ lange Zeit nur ein süßer Hund aus einer Fernsehserie meiner Jugend (die Älteren werden sich erinnern).

Erst seit ein paar Wochen werde ich von allen Seiten mit dem Begriff „Boomer“ bombardiert, vermutlich weil Goldlöckchen Thomas Gottschalk seine Klappe (mal wieder) nicht halten konnte. Die Folge: Boomer hier, Boomer da – Boomer sind an allem schuld. Nur weil meine Generation alles gemacht hat, was man halt so machen musste: Marlboro rauchen wie ein Cowboy, andere nette Sachen rauchen oder in Kekse backen, Skifahren im Tiefschnee, mit dem Moped und später mit dem 8-Zylinder-SUV (Verbrenner!) über den Brenner heizen, Atomkraftwerke bauen, mit dem Flugzeug um die Welt jetten und so weiter und so fort.

Okay, okay. Man hätte vielleicht was merken können. Aber dafür waren wir es auch, die die Grünen gegründet, die nukleare Aufrüstung verhindert (na ja, versucht haben wir es wenigstens …), die Atomkraftwerke letztlich wieder dicht gemacht und gaaanz viel geschuftet und gespart und Elektroautos gekauft haben, um unsere verwöhnten Gören sicher und warm direkt vor die Schule chauffieren zu können.

Schuldbewusst habe ich gegoogelt (Ha! Auch das haben Boomer erfunden!), damit ich endlich genau weiß, was für eine Art von Boomer ich eigentlich bin. Und da steht dann: Die Generation Babyboomer bezeichnet Menschen, die zwischen 1950 und 1964 geboren wurden. Die „Boomer“ oder „Babyboomer“ folgen auf die Kriegsgeneration oder Traditionalisten und gehen den Generationen X, Y, Z, Alpha und Beta voraus.

Wie bitte? Generation X, Y, Z? Du lieber Himmel! Da bin ich doch lieber ein schuldbewusster Boomer und kokettiere mit meinem biblischen Alter ...