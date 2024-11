Früher war mehr Lametta. Und mehr Licht.

Auch wenn es mancher noch immer nicht glauben mag: Früher war wirklich alles besser! Mehr Lametta. Und noch vieles mehr. Samstagabend gab's Rudi Carrell mit dem Fragezeichen im Fernsehen. Und sonst nix. Schuld war immer die SPD und wir Boomer waren happy. Hmmm, irgendwie doch wie heute …

Aber Autos waren wenigstens noch Autos. Lenkrad, Schalthebel, Kupplung, Bremse. Und vor allem: Gaspedal. Blinker, Handbremse (in der Mitte zwischen den Fahrersitzen mit einer Stange) und an jedem Fenster eine Kurbel, mit der die Scheibe nach oben und unten gekurbelt (!) wurde. Keine Elektronik, kein Schnickschnack – auf jeden Fall keine fahrbare Computerzentrale wie heutzutage. Wer kann denn diese neumodischen Dinger mit diesen Touchpads und dem ganzen technischen Firlefanz wirklich bedienen? Gut, als notorischer Bedienungsanleitungs-Verweigerer trage ich vielleicht auch eine klitzekleine Mit-Verantwortung. Aber ich kenne viele, sehr viele (auch deutlich jüngere) Autofahrerinnen und Autofahrer, die auch nicht wissen, was ihre hoch technisierten Karren alles können würden – wenn man sie denn nur bedienen könnte.

Bestes Beispiel: der Autoschlüssel. Steckte früher im Zündschloss. Rein beim Losfahren, raus beim Abstellen. Raus aus der Tasche, rein in die Tasche. Und heute? Such ich mir den Wolf, wo der verflixte Funkschlüssel diesmal geblieben ist. Der Erfinder des Funkschlüssels gehört ausgepeitscht: Ein Schlag für jede(n), der schon einmal nach seinem Funkschlüssel gesucht hat. Und dass mich mein Auto dann schon von weitem erkennt, macht mir irgendwie Angst.

Noch blöder: der Lichtschalter. Früher: Licht an, fertig. Später dann: Licht auf „Volle Lampe“. Das Abblendlicht war permanent eingeschaltet. Heute: Automatik, zwei gegenüberliegende grüne Lampensymbole. Das bedeutet: wenn es hell ist, dann schaltet das Licht auf „Funzel“. Und wenn es – was ja vereinzelt vorkommt – mal neblig ist, bleibt es bei „Funzel“, weil der depperte Computer meint, es sei hell genug. Das Ergebnis: Auf der Straße im Nebel kommen mir nur spärlich oder gar nicht beleuchtete Tiefflieger entgegen. Ich pfeife auf die neue Technik und wünsche mir meinen Käfer zurück.