Ich und der alte Herr Kravitz

Das mit dem Älterwerden ist nicht jedermanns Sache. Meint zumindest unser Autor, gerade 60 Jahre alt geworden ...

Subjektive Wahrnehmung kennt ja jede(r): Wer ein Kind erwartet, sieht nur noch Mütter mit Kinderwagen. Wer sich für ein bestimmtes Pkw-Modell interessiert, sieht nur noch dieses Auto durch die Gegend fahren. Tja, und wer alt wird (so wie ich), der nimmt nur noch Nachrichten und Aussagen über die Folgen des Älterwerdens wahr.

Jetzt wissen Sie, wie ich mich derzeit fühle. Ich spreche mal für alle, die dieses miese Gefühl kennen - und für alle, die es noch kennenlernen werden: Älter werden ist nix für Feiglinge. Doch damit nicht genug! Jetzt muss ich auch noch lesen, dass der (fast-)60-jährige Lenny Kravitz einen gestählten Body hat. Huuuu. Und surfen will er lernen, na sowas aber auch. Und dass man durch sein Hemd hindurch seinen Waschbrettbauch sehen kann. Aha. Durch mein Hemd kann man auch durchsehen, vor allem wenn es sich über dem gestählten Paulaner-Muskel spannt! Dann sieht man immerhin einen Waschbär-Bauch. Auch schön! Und Surfen ist ja sowas von 80er!

Ich dachte, ich flüchte, zumindest vor den lästigen Feierlichkeiten, die so ein "Runder" mit sich bringt. Clever, aber nutzlos. Denn all die "Doppelherz"-Flaschen und "Apotheken-Umschau"-Heftchen bekommt man trotzdem. Also hilft der Job und sorgt für Ablenkung. Von wegen.

Kaum den Rechner hochgefahren, da erreicht mich eine E-Mail mit einem Hinweis auf eine Veranstaltung. Erste Hilfe für Senioren, im Waaghaus in Türkheim. Und dann das: für Senioren Ü60! Sie verstehen? Ü60 = Senior! Ob der alte Herr Kravitz das auch weiß?