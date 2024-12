In Erinnerungen schwelgen

Wo ist eigentlich das sechste Raclette-Pfännchen und warum steht der Sekt nicht längst im Kühlschrank? Wer holt die Luftschlangen aus dem Keller und kann dann noch jemand schnell in den Supermarkt gehen und die vergessene Cocktailsauce für Tante Mia kaufen? So eine Silvesterparty organisiert sich eben nicht von selbst und bis Korken und Raketen knallen, ist noch einiges zu erledigen. Aber bevor es stressig wird, treten Sie doch mal kurz auf die Bremse. Nehmen Sie sich ein wenig Zeit, die vergangenen Monate noch einmal in aller Ruhe Revue passieren zu lassen. Vielleicht bei einem Winterspaziergang oder mit Tee und Plätzchen am Kachelofen. Was war gut? Was war schlecht? Was war überhaupt so los? Vieles – auch viel Schönes – hat man ja schon fast vergessen. Es ist einfach untergegangen im grauen Alltag. Holen Sie es doch aus der Erinnerung hervor, genießen Sie noch einmal in Gedanken die schönsten Momente, schwelgen Sie ausgiebig in Erinnerungen. Und weil‘s so schön ist, hängen Sie dann doch gleich noch ein bisschen Vorfreude dran. Bestimmt ist da etwas, worauf Sie sich schon richtig freuen – und sei es die bunte Silvestersause mit Freunden und Familie. Guten Rutsch und alles Gute für 2025!

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auszeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Silvester Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis