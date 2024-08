Olympia: So wird Deutschland wieder spitze!

Aus, Schluss, vorbei. Die Olympischen Spiele in Paris sind Geschichte. Aus deutscher Sicht: Endlich! Es wäre nicht mehr länger zu ertragen, wie Deutschland im Medaillenspiegel nach unten durchgereicht wird. Platz 10! Der Untergang der deutschen Sportnation steht also unmittelbar bevor. Jetzt sind - endlich - moderne, innovative Idee gefragt.

Versiffte Sporthallen, verarmte Sportvereine und eine Trainer-Pauschale, die jeden Pizza-Boten mitleidig grinsen lässt

Die Bewerbung unseres Landes für Olympischen Spiele wird da nichts ändern, von wegen Ruck und so: Versiffte Sporthallen, verarmte Sportvereine und eine Trainer-Pauschale, die jeden Pizza-Boten mitleidig grinsen lässt. So wird das nix. Wie kann es Deutschland schaffen, wieder auf den Olymp des Medaillenspiegels zu klettern? Eine eigentlich ganz simple, aber offenbar total unterschätzte Variante ist längst überfällig. Laut Medaillenspiegel hat Team Deutschland nur läppische 33 Medaillen geholt. Zwölfmal Gold, 13 Mal Silber, achtmal Bronze. Aber wer genau nachzählt, wird blitzschnell feststellen: Wir sind betrogen worden.

Ein Beispiel: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft besteht aus mindestens 20 Spielern. Und da hat doch JEDER eine Medaille bekommen, oder? Also: Wo taucht das in diesem Malefiz-Medaillenspiegel auf? Nirgends! Da schlägt lediglich EINE Silbermedaille zu Buche – so wird Deutschland um seinen wahren sportlichen Stellenwert in der Welt betrogen und findet sich völlig zu Unrecht nur noch unter „ferner liefen“.

Da muss das IOC wohl noch einmal nachrechnen

Es gibt noch zahlreiche Bespiele: Basketball (mind. 20 Mal Silber), Frauenfußball (mind. 20 Mal Bronze), Damen 4 X 100 Meter: Vier mal Bronze, bitte schön! Und so weiter und so weiter. Grob überschlagen komme ich daher auf 113 Medaillen. Und damit steht Deutschland nach Adam Riese ja wohl auf Platz 2, dicht hinter den USA. Und da sind unsere Trainer, Betreuer und Masseure noch gar nicht mitgerechnet! Also, Olympisches Komitee IOC: Ab sofort werden ALLE deutschen Medaillen gezählt, kapiert? Wenn es um TV-Gelder geht, macht ihr doch auch eure eigene Rechnung (und Geldbeutel) auf.