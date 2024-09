Voll auf die Montags-Zwölf

Wurde an dieser Stele vereinzelt schon über das Wetter geschrieben? Tja, könnte sein - aber wie jede und jeder weiß: Das Wetter ist immer ein Thema. Und natürlich ganz besonders dann, wenn sich dieses ver%$§“?#*-te Mistwetter so gar nicht an sein Wettergott-gegebenes Drehbuch hält. Schauen Sie bitte mal ein paar Zentimeter nach links. Zwei Bilder vom Mindelheimer Herbstmarkt. Erst Sonne, dann Montag. Mitte September? Halloooo! Das heißt: Spätsommer, blühende Sonnenblumen, bunte Blätter im Wald, wandern in den Bergen. Und nicht: Regenschirm, Winterjacke, Handschuhe, lange Hose und sogar: Socken! Brrr!!! Und das Ganze dann auch noch zum Start in die neue Woche: So hat er uns gestern ohne Deckung erwischt, dieser Montag. Wie Boxerin Regina Halmich den wiederauferstandenen Stefan Raab. Grau in Grau, Regen ohne Ende, Gummistiefel statt Grillabend. Danke, Montag: Immer schön mitten rein in das lachende Spätsommer-Gesicht. Voll auf die Zwölf!

Alf Geiger