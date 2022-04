104.000 Euro im Monat für das Essen von 62 Flüchtlingen

Ja - wie das müssen die Leute alles am Tag essen ?



Oder will hier ein Caterer seinen Porsche Cayenne in drei Monaten verdient haben.

Also liebes ehrfürchtiges LRA Unterallgäu, als Revisor sage ich :

1 ) Karten auf den Tisch und volle Nennung des Firmennamens des Caterers

2 ) den Nachweis, w a s genau die Flüchtlinge zu essen bekommen haben im abgerechneten Monat

- genau aufgeschlüsselt auf jede Tasse Kaffee, Tee, Wasser, Saft uns sonst. Getränke

sowie alle Mahlzeiten

3 ) LRA machen Sie Fotos vom gelieferten Essen

4 ) LRA machen Sie genaue Angaben über die inhaltliche Zusammensetzung der Speisen,

ob regional erzeugt oder Billigstkonserven, insbesondere über die Herkunft des verwendeten Fleisches / Wurst

5 ) hat hier die Ernährungsberaterin des LRA ( Beamtin !) mitreden dürfen



und an die bayer. Staatsregierung der Hinweis, auch Sie haben eine Prüfungspflicht, was mit dem bereitgestellten

Geld erfolgt, also beim angeblichen Essens-Tagessatz von 38 € bzw. auch beim "Komplettverpflegungssatz"

incl. der "essbaren Stühle und Bänke" von 54 € könnte man bereits von W u c h e r sprechen.



Ich weiss, dieser Kommentar wird einigen Damen und Herren nicht schmecken , dennoch bitte ich den Kommentator

Klaus M. doch in einem weiteren Kommentar zu schreiben, wo sich das Gasthaus zu der Speisekarte befindet, wir

fahren sofort mit der gesamten Großfamilie dorthin, denn auf dieser Karte ist alle drauf, was wir gerne essen, also

ich freu mich schon auf das Schlemmerschnitzel für 13,50 € , meine Frau auf den Schweinebraten.



