Bad Wörishofen

18:05 Uhr

Adventsfenster stimmen in Bad Wörishofen auf Weihnachten ein

Plus Weil in der Corona-Pandemie Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen auch heuer ausfallen, leuchten in Bad Wörishofens Gartenstadt erneut die Adventsfenster. Manche sind echte Familienprojekte.

Von Helmut Bader

Adventsmarkt in der Gartenstadt, Weihnachtsmarkt in der Stadt, Adventseinstimmung mit Tiramisu in St. Ulrich, Adventsblasen am dritten Advent und noch vieles mehr – alles abgesagt! Weihnachtsgottesdienste gibt es noch, doch nur mit Platzkarten. Die Hoffnung auf eine „normale“ Adventszeit erfüllte sich nicht, vor allem das Unterallgäu ist Corona-Hotspot. Geblieben sind nur noch wenige Aktionen, zum Beispiel die Adventsfenster. Sie stehen nun im Mittelpunkt – und mit ihnen jene, die liebevoll basteln und dekorieren, um den Bürgern und Gästen Bad Wörishofens eine Freude zu machen.

