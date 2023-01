Aggressiv und mit einem Messer bewaffnet: Polizei setzt Mann in Bad Wörishofen fest

Ein 47-Jähriger löst in Bad Wörishofen einen Polizeieinsatz in einer Gaststätte aus.

Polizeieinsatz am Samstagabend in einer Bad Wörishofer Gaststätte: Dort sei ein 47-jähriger Mann durch sein aggressives Verhalten aufgefallen. Weil der Mann stark betrunken gewesen sei, nahmen ihn die Polizisten mit zur Inspektion, wo er in die Ausnüchterungszelle gebracht wurde.

Zuvor wurde der Mann durchsucht. Dabei fanden die Polizisten ein Klappmesser, das der 47-Jährige nicht mit sich führen durfte. Das Messer wurde beschlagnahmt, der Mann musste zur Sicherung des Bußgeldverfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Zudem müsse er die Kosten des Gewahrsams tragen., teilt die Polizei mit. (mz)