Bad Wörishofen

vor 37 Min.

Therme Bad Wörishofen plant Anbau, Solar-Ausbau und "Liegeplatz-Garantie"

Weit mehr als elf Millionen Menschen haben die Therme Bad Wörishofen seit ihrer Eröffnung besucht. In diesem Jahr erwartet Thernen-Chef Jörg Wund den zwölfmillionsten Badegast.

Plus Die Theme Bad Wörishofen will angesichts der Energiepreise noch mehr in alternative Energien investieren. Ein Bauprojekt soll zur "Liegeplatz-Garantie für jeden Gast" beitragen.

Von Markus Heinrich

Die hohen Energiekosten machen nicht nur Privathaushalten zu schaffen. Die Therme Bad Wörishofen setzt deshalb auf den Ausbau alternativer Energiequellen. Thermen-Inhaber Jörg Wund hat zudem Pläne für einen Bau auf dem Thermengelände – und erwartet den zwölfmillionsten Badegast.

