Anrüchige Hinterlassenschaften: Hundekot in Tüten

Zugegeben, es ist kein schöner Anblick, den MZ-Leser Franz Egger da im Bild festgehalten hat: Auf einer Bank östlich der Gartenstadt in Richtung Stausee liegen die Hinterlassenschaften von Hunden - immerhin in Tütchen gepackt. Warum die Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer zwar die Verdauungsergebnisse ihrer Vierbeiner in die durchaus dafür vorgesehenen Tütchen gepackt - dann aber nicht entsorgt, sondern einfach auf der Bank liegen gelassen haben? Diese Frage treibt viele Spaziergänger um - auf eine Antwort werden sie wohl lange warten müssen ...

