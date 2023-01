Auto fängt in Bad Wörishofen Feuer

Die Feuerwehr muss in Bad Wörishofen ein brennendes Auto löschen. Die Türkheimer Straße war für den Verkehr gesperrt.

In Bad Wörishofen hat am Dienstagvormittag ein Auto gebrannt. Der Wagen stand an der Türkheimer Straße, als die Freiwillige Feuerwehr eintraf. Zu diesem Zeitpunkt habe der Motorraum des Autos bereits in Flammen gestanden, berichtet die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte gingen mit Atemschutz zu Werke und konnten das Feuer schnell löschen. Die Türkheimer Straße war während der Lösch- und Aufräumarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.





Lesen Sie dazu auch