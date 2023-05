Auto stößt in Bad Wörishofen mit Traktor zusammen

Auto und Traktor passen in Bad Wörishofen nicht aneinander vorbei. Der Unfall endet aber glimpflich.

In Bad Wörishofen sind ein Auto und ein Traktor im Begegnungsverkehr zusammengestoßen. Ein 46-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem Traktor auf der Schlingener Straße unterwegs. Eine 65-jährige Autofahrerin kam entgegen. Aufgrund der geringen Straßenbreite sei es zu einer Kollision gekommen, so die Polizei. In Mitleidenschaft gezogen wurden die linke Seite des Traktors und ein Außenspiegel des Autos. Verletzte wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit etwa 3000 Euro. (mz)

