Bad Wörishofen Gartenstadt wird wieder zum großen Flohmarkt

Die Nachbarn treffen und Schätze aus Keller, Garage oder Dachboden verkaufen: Der Hofflohmarkt in Bad Wörishofen geht in die nächste Runde.

Der Hofflohmarkt in der Gartenstadt von Bad Wörishofen findet auch heuer wieder statt. Der Termin steht jetzt fest.

Dass sich Bad Wörishofens größter Stadtteil für einen Tag in einem großen Flohmarkt verwandelt, kommt bei Einheimischen und Gästen bestens an. Im vergangenen Jahr machten über 100 Haushalte mit. Sie dekorieren die Verkaufsstände auf ihren eigenen Grundstücken und zeigen mit Luftballons an, dass es hier Schnäppchen aus Kellern, Garagen und Dachböden gibt. Am Samstag, 15. Juni, ist es wieder soweit. Von 10 bis 15 Uhr kann dann verkauft werden, teilt Organisator Robert Wurm mit. Er erstellt auch Lagepläne mit den Verkaufsständen, damit die Schnäppchenjäger alles finden.

Der Flohmarkt in der Gartenstadt soll dazu beitragen, dass sich die Einwohner besser kennenlernen

Zudem soll der Hofflohmarkt dazu beitragen, dass sich die Menschen in der Gartenstadt besser kennenlernen. Mitmachen können alle Bewohnerinnen und Bewohner der Gartenstadt. Verlangt wird diesmal ein Unkostenbeitrag von fünf Euro. Anmelden kann man sich unter www.gartenstadtflohmarkt.de oder per E-Mail an info@gartenstadtflohmarkt.de. (AZ)

