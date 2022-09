Bad Wörishofen hält in der Energiekrise an der Weihnachtsbeleuchtung fest

Plus Trotz Energiekrise soll Bad Wörishofen im Advent leuchten. Der Grund dafür sind auch frühzeitige Maßnahmen.

Die Energiekrise zwingt auch die Kommunen zum Sparen. In manchen Gemeinden steht deshalb auch die Weihnachtsbeleuchtung zur Debatte, wie Medienberichte zeigen. In Bad Wörishofen ist das anders. Man werde auch heuer eine Weihnachtsbeleuchtung installieren, teilt Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) mit.