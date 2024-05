Bad Wörishofen

vor 35 Min.

Bad Wörishofen hat wieder mehr Gäste, doch die Kur hinkt hinterher

Plus Ein Kneipparzt bezeichnet die Wiederbelebung der Kur durch die Politik als "Luftnummer" und schildert, wie es tatsächlich in Bad Wörishofen läuft.

Von Karin Donath

„Die Zahlen gehen wieder nach oben“ – diese Botschaft hatte Kurdirektorin Cathrin Herd für die Mitglieder des Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsausschusses. Waren es 2022 noch 122.813 Ankünfte von Übernachtungsgästen, stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 136.226, im laufenden Jahr erwarte man eine nochmalige Steigerung, so Herd. Auch die Zahl der Übernachtungen selbst zeigt eine Tendenz nach oben: 530.310 im Jahr 2022 und 581.948 im vergangenen Jahr. Um den Aufwärtstrend weiter zu unterstützen, bringt der Kur- und Tourismusbetrieb ein umfangreiches Marketingkonzept auf den Weg.

Vor allem die Antragstellung von Kuren soll in unterschiedlichen Flyern und Broschüren verstärkt beworben werden. Manfred Gittel (FW) nahm dies zum Anlass, nach den Kosten der vielen Flyer zu fragen. Wie Herd erläuterte, werde allein das Gästejournal bei einer heimischen Druckerei hergestellt, für die kleineren Flyer werde das Layout im Haus erstellt, der Druck erfolge bei Onlineanbietern, da diese deutlich kostengünstiger wären. Ebenfalls stark präsent sei man in den sozialen Medien, ausgewählten Zeitungen und im Radio. Vor allem im Hinblick auf das im September stattfindende Festival des Bayerischen Rundfunks in Bad Wörishofen erhoffe man sich eine weitreichende Resonanz. Joachim Nägele (FW) wies darauf hin, dass es wichtig sei, am Festival-Wochenende die Leute auch in die Stadt zu holen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen