Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Bad Wörishofen: Nach dem Ordnungsamtsleiter hat auch seine Stellvertreterin gekündigt

Plus Im Bad Wörishofer Rathaus gehen die Kündigungen auf Leitungsebene weiter. Diesmal geht es um die stellvertrende Leiterin im Ordnungsamt.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Die Kündigungen auf Amtsleiterebene im Rathaus von Bad Wörishofen reißen nicht ab. Nun geht es ums Ordnungsamt, wo gleich beide Spitzenposten frei wurden.

In Bad Wörishofens Rathaus gibt es fünf Amtsleiter. Stadtbaumeister Roland Klier ist mittlerweile mit Abstand am längsten da und bleibt es auch. Um ihn herum drehte sich das Personalkarussell in den vergangenen Monaten aber immer schneller. Geschäftsleitung, Kämmerei, Kurdirektion, sie alle brauchten mittlerweile neue Führungskräfte, teils bereits mehrfach. Zuletzt war Kämmerer Tim Hentrich im Streit mit Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) gegangen. Hentrich arbeitet nun für die Regierung von Schwaben. Er war auch der Wirtschaftsförderer der Stadt. Die Stelle ist noch nicht neu besetzt, Patrick Marxer ist derzeit kommissarischer Kämmerer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen