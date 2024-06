Bad Wörishofen

Bad Wörishofen profitiert auch bei Hotelaufenthalten nicht von der EM

"Team Base Camp Candidate City" - das war einmal. Das Schild am Stadion Bad Wörishofen hängt zwar noch, doch die EM beginnt am Freitag ohne dass Bad Wörishofen ein Nationalteam beherbergen darf.

Plus Nach der Absage der Nationalteams zeigen auch die Fußballfans der Kneippstadt die kalte Schulter. "Leider nicht so, wie erhofft", lautet ein Fazit.

Von Karin Donath

Große Hoffnungen hatte die Kneippstadt in die Fußball-EM gesetzt, die am Freitag beginnt. Doch weder eine der Mannschaften noch die Fans machen Halt in Bad Wörishofen.

Es hatte alles sehr gut begonnen, als sich das Parkhotel Bad Wörishofen gemeinsam mit der Stadt Bad Wörishofen als Team Base Camp für die Europameisterschaft 2024 beworben und es in den offiziellen Reisekatalog mit 56 Standorten für die Mannschaften geschafft hatte. Die Stadt ließ sich die Bewerbung auch einiges kosten – es wurde unter anderem kurzfristig ein neuer Rasen für das Stadion angeschafft, was unter anderem die Chancen auf eine Bewerbung erhöhen sollte. Mitte März kam dann die Absage und die Enttäuschung war groß. Auch die Fans scheinen sich nicht für Bad Wörishofen zu interessieren, wie jetzt deutlich wird. Das zumindest ergab eine Umfrage unserer Redaktion unter mehreren Hotels.

