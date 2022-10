Bad Wörishofen sucht ein neues Christkind

In Bad Wörishofen gibt es nach zwei Jahren Pause wieder einen Weihnachtsmarkt. Wer Christkind werden will, muss aber einigeVoraussetzungen erfüllen.

Bad Wörishofen wird heuer wieder einen Weihnachtsmarkt anbieten, nach zwei Jahren Pause durch die Corona-Beschränkungen. Gesucht wird nun ein neues Christkind. Wer zwischen 10 und 16 Jahren alt ist, kann sich ab sofort bewerben. Das Christkind wird unter anderem den Wörishofer Weihnachtsmarkt eröffnen.

Bis die Advents- und Weihnachtszeit beginnt, dauert es noch eine ganze Weile. Der Termin für die Eröffnung des Weihnachtsmarktes steht aber schon fest: der 4. Dezember. Da sollte das neue Christkind natürlich Zeit haben. Es ist nicht die einzige Bedingung. Das neue Christkind muss im Stadtgebiet von Bad Wörishofen wohnen und zwischen 10 und 16 Jahren alt sein.

Wer sich bewerben will, sollte nach Auskunft des Kur- und Tourismusbetriebes, Texte gut auswendig lernen können und zudem kein Problem damit haben, diesen verständlich vor Publikum vorzutragen. Das Christkind wird den Weihnachtsmarkt eröffnen und darf zudem als Glücksfee die Gewinnerinnen und Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels der Stadt Bad Wörishofen ermitteln. Das Christkind-Kostüm stellt der Kur- und Tourismusbetrieb zur Verfügung.

Wer Christkind in Bad Wörishofen werden will, muss sich bis zum 31. Oktober bewerben

Wer sich bewerben will, soll einen Steckbrief mit allen relevanten Daten inklusive Geburtsdatum und Wohnort sowie ein Foto einreichen. Bewerbungen müssen bis spätestens Montag, 31. Oktober, vorliegen. Die Bewerbungen können per Post geschickt werden, an das Veranstaltungsbüro des Kur- und Tourismusbetriebes, Luitpold-Leusser-Platz 2, 86825 Bad Wörishofen ,oder per E-Mail an veranstaltung@badwoerishofen.de.

Wer noch weitere Fagen hat, kann diese unter der Telefonnummer 08247/9933-23 stellen.

Lesen Sie dazu auch