Bad Wörishofen

vor 34 Min.

Bad Wörishofen und die Guggenmusik: Freundschaft mit Pauken und Trompeten

Wenn die Gaugewäudler aus der Nähe von Luzern in Bad Wörishofen sind, wird es bunt und laut. Die Freundschaft besteht seit 30 Jahren.

Plus Vor 30 Jahren begann die besondere Beziehung zwischen Bad Wörishofen und den Guggenmusikern aus der Schweiz. Bald steigt die große Jubiläumsparty.

Von Maria Schmid Artikel anhören Shape

Sie sind seit 30 Jahren beste Freunde, die „Guuggemusig Gaugewäudler“ aus Emmenbrücke (bei Luzern) in der Schweiz und die Närrinnen und Narren aus Bad Wörishofen. Peter Pohl, der Pfarrer-Kneipp-Darsteller und Mitglied der Historischen Gruppe vom Stamm-Kneipp-Verein Bad Wörishofen, bereitet derzeit das große Jubiläumstreffen vor, das in wenigen Tagen in Bad Wörishofen steigt. Eines ist sicher: es wird laut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen