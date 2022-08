Bad Wörishofens größtes Parkhaus wird für ein Jahr geschlossen

Das Parkhaus Kurpromenade in Bad Wörishofen steht im Weihnachtsgeschäft nicht zur Verfügung. Was Dauerparker und Gäste der Stadt jetzt wissen müssen.

Das Parkhaus Kurpromenade in Bad Wörishofen wird für ein Jahr geschlossen. Damit fällt das größte Parkhaus der Stadt im Weihnachtsgeschäft aus.

Das Parkhaus Kurpromenade an der Fußgängerzone von Bad Wörishofen wird am 5. September komplett für die Öffentlichkeit geschlossen. Das gaben die Stadtwerke Bad Wörishofen bekannt. Grund für die Schließung sind umfangreiche Sanierungsarbeiten am gesamten Gebäude. Die Arbeiten werden etwa ein Jahr andauern. In dieser Zeit werden nach Angaben der Stadtwerke schadhafte Stellen an den Parkebenen instandgesetzt, Abläufe erneuert sowie die Parkflächen und Fahrspuren mit einer Beschichtung versehen. Außerdem installieren die Stadtwerke in dieser Zeit zwei weitere Ladestationen für Elektroautos.

Abstellte Autos müssen bis zum 2. September aus dem Parkhaus Kurpromenade entfernt werden

Die Stadtwerke Bad Wörishofen bitten darum, die dort abgestellten Fahrzeuge bis spätestens Freitag, 2. September, aus dem Parkhaus Kurpromenade zu entfernen und ab diesem Tag dort nicht mehr zu parken.

Ausweichmöglichkeiten bieten das Parkhaus am Bahnhof, das Parkhaus am Kurhaus sowie der Kroneparkplatz. Für den Zeitraum der Schließung gelten laut Stadtwerke die bereits gelösten Dauerparkscheine auch im Parkhaus am Bahnhof. (mz)