Bad Wörishofens Rekordschulden sorgen für Knatsch

Plus Großprojekte lassen Bad Wörishofens Schulden steigen. Das Dorfgemeinschaftshaus sorgt für Andrang im Rathaus. Freie Wähler lehnen den Etat ab.

Hochwasserschutz, Schulerweiterung, Dorfgemeinschaftshaus, Kanalsanierung und Glasfaser-Internet: In Bad Wörishofen stehen kostspielige Aufgaben an. Entsprechend stark steigen heuer die Schulden der Stadt, voraussichtlich auf 27,4 Millionen Euro. Damit nicht genug: Ein Blick in den Finanzplan bis zum Jahr 2026 zeigt, dass die Stadt bis dahin nochmals fast 18 Millionen Euro an Krediten benötigt, um alle anstehenden Aufgaben bezahlen zu können. In der entscheidenden Haushaltssitzung kam es auch deshalb zu einem scharfen Disput zwischen Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) und seinem Amtsvorgänger Paul Gruschka (FW).

Die entscheidende Haushaltssitzung erfolgte vor großer Kulisse – aus Schlingen. Selbst die zahlreichen Sitzplätze im großen Saal des Rathauses reichten nicht aus. Die Schlingener wollten wissen, ob der Stadtrat aus Finanznot das Dorfgemeinschaftshaus kippt. In der ersten Haushaltssitzung wurde das mehr als vier Millionen Euro teure Herzensprojekt der Schlingener plötzlich zum Wackelkandidaten. Der Stadtrat änderte aber nichts mehr am Etatentwurf, das Dorfgemeinschaftshaus bleibt drin, zunächst mit Planungskosten. Dass dies jedoch keine Garantie für den Bau sei, hatte Bürgermeister Welzel bereits in Sitzung eins deutlich gemacht. Zunächst müssten Fördermittel und Eigenleistungen geklärt werden, hieß es auch diesmal sinngemäß.

"Die Zeiten sind nach wie vor spannend, es ist nicht einfach und das ist ein allseitiges Problem", machte Welzel eingangs deutlich. "Trotzdem wollen wir unseren Ort voranbringen." Welzel erinnerte an sein "Vier E"-Programm, das er zum Jahresbeginn vorgestellt hatte: Erneuerung, Entwicklung, Energie und Events. Man gehe den Investitionsstau an, habe mit den Stadtwerken das Thema Energie im Griff, bereite einen Weltrekordversuch vor und entwickle den Industrie- und Gewerbepark an der A96. Zudem sei der Haushalt ausgeglichen.

Der Eingang der Grundschule in Bad Wörishofen. In dem Schulkomplex in Bad Wörishofens Innenstadt ist auch die Mittelschule untergebracht. Geplant ist eine Erweiterung der Schulgebäude. Foto: Heinrich

Weniger angetan vom Zahlenwerk zeigte sich dagegen Paul Gruschka (FW). Er kritisierte Welzel dafür, dass er ihm keinen Einblick in die Haushaltsauflagen des Landratsamtes gewährt und die Fragen zur Verschuldung der Stadtwerke nicht beantwortet habe. Auch den niedrigen Gewerbesteuersatz von 240 Prozent hielt er Welzel vor. "Unsere Einnahmequellen werden nicht ausgeschöpft", kritisierte Gruschka. Tags darauf verwies er auf Mindelheim, das seinen Schuldenstand heuer auf 4,8 Millionen Euro senken will. "Kompliment an den Kollegen Dr. Winter und seinen Stadtrat", schrieb Gruschka. Die hohen Schlüsselzuweisungen seien ein "eindeutiges Zeichen für die Finanzschwäche" Bad Wörishofens, stellte Gruschka fest. Bad Wörishofen erhält heuer 2,9 Millionen Euro vom Freistaat. Gruschka machte klar, dass die Freien Wähler dem Haushalt nicht zustimmen werden. Hauptgrund seien die hohen Schulden und die geplante Verschuldung der nächsten Jahre.

Bürgermeister Stefan Welzel habe ein nicht haltbares Wahlversprechen abgegeben, kritisiert Paul Gruschka

Gruschka warb bei den Schlingenern um Verständnis dafür, dass er auch das Dorfgemeinschaftshaus derzeit nicht für finanzierbar hält. Welzel habe da "offenbar ein nicht haltbares Wahlversprechen abgegeben". Der Bürgermeister keilte zurück. "Klar, dass du als Wahlverlierer hier versuchst, deinen Nachfolger schlechtzureden", befand Welzel. Erfolge wie die Osbra-Ansiedlung, die sich Gruschka auf die Fahne schrieb, seien aber immer ein Gemeinschaftswerk. Gruschka ermahnte Welzel zwischendurch, ihn nicht immer mit "mein lieber Paul" anzusprechen. Welzel wiederum befand Gruschkas Einlassungen zur Gewerbesteuer für "grob fahrlässig". Es stimme einfach nicht, dass man einfach den Steuersatz erhöhen und dann sofort mehr Einnahmen verbuchen könne. Beim Dorfgemeinschaftshaus gelte zudem "Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg".

Paul Gruschka (FWV) erläuterte im Stadtrat, warum die Freien Wähler den Haushalt von Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) ablehnen. Foto: FWV

Christin Huber forderte für Generation Fortschritt erneut eine Budgetierung im Rathaus für mehr Planungssicherheit und "zur Vermeidung des Streichkonzerts" in den Haushaltsberatungen. Welzel kritisierte sie für dessen Strategie der Gebührenerhöhungen, welche für Unmut und Unverständnis gesorgt habe. Die geplante Grundsteuererhöhung ist zunächst vom Tisch. Der Stadtrat hat den Haushalt mit den bisherigen Sätzen mit 17:4 Stimmen beschlossen. Generation Fortschritt vermisst zudem Pläne für Juze, Mensaausbau und andere wichtige Projekte. "Fehlanzeige", stellte Huber dazu fest. Zum Gewerbesteuersatz steht die Fraktion aber. Welzel müsse nun jedoch umfassend dessen Vorteile erklären und mit Zahlen belegen, forderte Huber.

In Bad Wörishofen bringen zehn Unternehmen mehr als die Hälfte der Gewerbesteuereinnahmen

Dass die Gewerbesteuer ein "sensibles" Gebiet sei, machte Jürgen Thiemann ( SPD) deutlich. Falle einer der großen Zahler raus, habe man gleich ein Problem. In Bad Wörishofen bringen seit Jahren zehn große Betriebe weit mehr als die Hälfte der Gewerbesteuereinnahmen der Stadt auf. "Schlimmer, als Schulden zu haben, ist es, nichts zu tun", stellte Thiemann fest. Man hätte den Kanal am Kirchdorfer Theresienberg und den Hochwasserschutz für die Kernstadt angehen sollen, als die Kreditzinsen noch günstig waren. Das Gleiche gelte für das Dorfgemeinschaftshaus Schlingen.

Bad Wörishofens Bürgermeister Stefan Welzel verteidigte den Etatentwurf und kritisierte seinem Amtsvorgänger Paul Gruschka für dessen Vorgehensweise. Foto: CSU

Grünen-Fraktionsvorsitzende Doris Hofer stellte – auch für ÖDP und SPD – fest, dass diesmal nicht der dicke Rotstift gebraucht wurde. "Der dünne hat gereicht." Sie lobte die Stadtwerke und hofft auf frische Ideen durch die neue Marketingagentur der Stadt. Sie kritisierte jedoch fehlende Konzepte für die Schulerweiterung und den Hochwasserschutz. Hier müsse es noch ökologischere Lösungen als Dämme geben. Das Dorfgemeinschaftshaus unterstütze man, aber "nicht zu jedem Euro-Preis". Da müsse man noch "deutlich unter vier Millionen Euro" kommen, forderte Hofer.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Schlingen müsse preislich deutlich unter vier Millionen Euro kommen, fordern Grüne, ÖDP und SPD

Wichtig sei, dass der Umbau von Bahnhofstraße und Rössle-Kreuzung heuer endlich komme. "Das hat ja schon ein Abo im Haushalt", kritisierte Hofer. Auch den Klimaschutzmanager forderte sie erneut. Nichts geworden sei bislang auch aus der angekündigten Gründung einer Grundstücksgesellschaft. Zu Welzel sagte sie, man müsse nun "die Bremse lösen und etwas Gas geben". Positiv sei das geplante Konzept fürs Freibad. "Das jetzige Flickwerk sorgt nur für Besucherschwund", stellte Hofer fest.

Hofer sagte, ihr bereite es Sorge, dass vieles verschoben oder nicht entschieden werde. In der Verwaltung sei man "Verlierer im Wettbewerb der Kommunen" um Personal, weil andernorts frischere Personalarbeit geleistet werde. Dazu fehle Bad Wörishofen aber das Personal, stellte Hofer fest. Die Personalsituation sei deshalb weiter angespannt.

Dass es ein Konzept für das Freibad in Bad Wörishofen geben soll, lobte Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer ausdrücklich. Foto: Tobias Hartmann

Michaela Bahle-Schmid (CSU) verwies auf den "herrschenden Investitionsstau" in Bad Wörishofen. Diesem seien auch die aktuellen Zahlen geschuldet. "Aber es hilft nichts, wir müssen das in den nächsten Jahren umsetzen, um den Ort schön zu halten", sagte sie. Für das Dorfgemeinschaftshaus Schlingen müsse man nun "eine vernünftige Lösung" finden. Das Projekt sei ja auch eine soziale Aufgabe. "Ich bin ein totaler Fan dieses Haushalts", sagte Bahle-Schmid, die selbst maßgeblich bei der Erstellung geholfen hatte. "Wahrscheinlich steht er am Ende sogar noch besser da." Das hatte eingangs auch der stellvertretende Kämmerer Patrick Marxer gesagt. Die Verschuldung sei pessimistisch hoch angesetzt, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit zehn Millionen Euro dafür pessimistisch niedrig, machte Marxer sinngemäß klar.

Bad Wörishofen erlöste im vergangenen Jahr fast zwölf Millionen Euro aus der Gewerbesteuer

Bereits im vergangenen Jahr hat Bad Wörishofen 11,7 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer eingenommen. Mit diesem Wert rechnen manche auch heuer. Marxer glaubt auch nicht, dass alle geplanten Kredite benötigt werden, weil selten alle Projekte auch umgesetzt werden können. Am Jahresende könnte der Schuldenstand also auch deutlich unter den prognostizierten 27 Millionen Euro bleiben. Aktuell liegt er bei 21,4 Millionen Euro. Bad Wörishofens wichtigste Einnahmequellen sind heuer die Gewerbesteuer (zehn Millionen Euro), die Einkommenssteuer (9,2 Millionen) und Gebühren (3,1 Millionen Euro) sowie Zuschüsse vom Staat (2,9 Millionen Euro). Kurbeitrag (1,3 Millionen Euro) und Fremdenverkehrsbeitrag (eine Million Euro) kommen erst weiter unten auf dieser Liste. Größte Ausgaben der Verwaltung sind heuer die Personalkosten, die erneut steigen, diesmal um 1,3 Millionen auf 14,2 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind laut Marxer Tariferhöhungen und Neueinstellungen. Für die Kreisumlage bezahlt Bad Wörishofen heuer 10,2 Millionen Euro.

Das sind die größten Investitionen der Stadt Bad Wörishofen im Jahr 2023

Größte Investitionen sind das Baugebiet Dorschhausen, der Breitbandausbau, das Dach für die Alte Schule, Fahrzeuge für die Feuerwehr, das Dorfgemeinschaftshaus Schlingen, diverse Brückenreparaturen, die Umgestaltung Bahnhofstraße/Hauptstraße/Luitpold-Leusser-Platz, das Regenüberlaufbecken Stockheim, das Grabkammersystem für den Friedhof St. Anna Bad Wörishofen und Restkosten für die Neugestaltung des Kurhaus-Cafes.