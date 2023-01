Bad Wörishofens Stadtkapelle geht neue Wege

Mit „Stadtkapelle meets Friends“ startet die Stadtkapelle Bad Wörishofen ein ungewöhnlichesProjekt, um möglichst viele Menschen an die Instrumente zu bringen. Das traditionelle Jahreskonzert fällt aus.

Bad Wörishofens Stadtkapelle beschreitet einen neuen Weg in die Zukunft. Das klassische Jahreskonzert wird es heuer nicht geben. Stattdessen gibt es das neue Projekt „Stadtkapelle meets Friends“, mit dem sich die Kapelle projektbezogen für Musikerinnen und Musiker öffnet. Wer mitmachen will, kann sich jetzt melden. Das erste Projekt wird am Ostermontag zu hören sein, die Proben beginnen in wenigen Tagen.

Die Corona-Beschränkungen hatten auch die Stadtkapelle Bad Wörishofen ausgebremst. Menschen für das Mitspielen in der Kapelle zu begeistern, war zwei Jahre lang kaum möglich. Die Stadtkapelle verlässt auch deshalb nun den traditionellen Weg. Man wolle ermöglichen, dass Musikerinnen und Musiker projektbezogen in der Kapelle mitspielen, die entweder schon in anderen Gruppen mitspielen oder vielleicht schon viele Jahr keine Musik mehr gemacht haben und wieder einsteigen wollen. Wer mag, kann bleiben, so die Hoffnung. Die Stadtkapelle hat das Projekt auch beim Bundesmusikverband eingereicht und hofft auf eine Förderung.

Dirigent Rainer Wörz (links) und der Zweite Vorsitzende Markus Seitz freuen sich auf das erste Projekt. Foto: Maria Schmid

Vor allem aber hoffen die Verantwortlichen nun auf eine gute Resonanz. Wer Blasmusik mag, ein Instrument, Jungmusiker oder ein schon erfahren in Sachen traditioneller oder auch sinfonischer Blasmusik ist, sollte sich angesprochen fühlen. Gleichsam jeder oder jede, die bereits in einer Blaskapelle spielt. Das Instrument spielt erstmal keine Rolle, egal ob es sich um eine Tuba, eine Posaune, Trompete, Oboe, Klarinette oder auch um ein Schlagzeug handelt. Rainer Wörz, der Dirigent der Stadtkapelle Bad Wörishofen, hatte die zündende Idee, auf diese Weise neue Mitstreiter in Sachen Blasmusik zu gewinnen.

So können Musikerinnen und Musiker am Projekt "Stadtkapelle meets Friends" teilnehmen

Unter dem Motto „Stadtkapelle meets friends“ möchte er mit seinen Musikerinnen und Musikern neue Freunde der aktiven Blasmusik gewinnen um mit ihnen gemeinsam am Ostermontag, 10. April, im Kursaal von Bad Wörishofen einen Konzertabend zu gestalten.

Der erste Probentag ist Samstag, 4. Februar, im Musikerheim der Stadtkapelle. Wer mitmachen will, kann sich unter den folgenden Telefonnummern melden: bei Dirigent Rainer Wörz (0176/32694670), beim Vorsitzenden Florian Heiß (0176/21067486), dem Zweiten Vorsitzenden Markus Seitz (0170/9194608) oder per E-Mail an die Adresse info@stadtkapelle-bw.de. Der erste Probentag im Musikerheim dauert von 9 bis 16 Uhr. Das sehr abwechslungsreiche Programm enthält unter anderem Werke wie „The Legend of Maracaibo“, „Baba Yeto“, die „Bohemian Rhapsodie“, „Celtic Crest“, „Super Mario Bros“, „Lord of the Dance“, „The Police Academy“ und viele andere mehr. Der krönende Abschluss ist natürlich das Konzert auf der großen Bühne im Kursaal in Bad Wörishofen.

