Bad Wörishofens Stadtrat fällt Entscheidung zum Matzberger

Am Matzberger-Gebäude in Bad Wörishofens Fußgängerzone wird gebaut. Zum größten Vorhaben gibt es nun eine Entscheidung des Stadtrates.

Von Markus Heinrich

Kaum ein Gebäude war zuletzt öffentlich so sehr im Gespräch wie das Matzberger im Herzen der Fußgängerzone von Bad Wörishofen. Die Eigentümer wollen den Bau um ein Stockwerk auf fünf erhöhen. Das hatte eine Debatte ausgelöst, in der es auch um die Zukunft der Innenstadt ging. Mehrfach war das Vorhaben schon Thema im Bauausschuss. Der Stadtrat hat nun eine Entscheidung gefällt.

Die Debatte über die Zukunft des prägenden Matzberger-Gebäudes in der Fußgängerzone schlägt derzeit hohe Wellen. Zuletzt wurde auch der Stadtrat für seine ablehnende Haltung kritisiert, etwa aus dem Kreis der Einzelhändler. Bad Wörishofens Bauverwaltung sah bislang keine Gründe, eine Zustimmung zu verweigern. Das allerdings änderte sich in der Sitzung des Stadtrates am Montagabend. Erstmals lag ein konkreter Bauantrag zur Abstimmung vor. Bislang hatte sich das Projekt im Status einer Bauvoranfrage bewegt. Das betonte auch Thomas Perschk von der Bauverwaltung, der die Bedenken vortrug, die es nun gibt. Das Matzberger-Vorhaben füge sich bauplanungsrechtlich nicht in die Umgebung ein, sagte Perschk. Damit sei es unzulässig. Perschk empfahl die Ablehnung. "Auf Grund seiner traufseitigen Stellung, kombiniert mit der Länge und der angedachten Höhe der Wand wirkt das Gebäude insgesamt wuchtiger als die sonstigen Gebäude", schilderte Perschk. Die Firsthöhe des Matzberger soll von 14 auf etwa 17 Meter steigen. Durch die geplante Höhe würden demnach aus Sicht der Verwaltung bodenrechtliche Spannungen entstehen. Ein Vorhaben, das zu einer Verschlechterung, Störung oder Belastung der Umwelt führt und damit „Unruhe“ stiftet, sei aber planungsbedürftig und füge sich nicht in die Umgebung ein. Mit der Matzberger-Aufstockung würde ein neues höchstes Gebäude in dem Bereich am Denkmalplatz entstehen, das die direkt angrenzenden Gebäude um bis zu 4,25 Meter überrage. Das Gebäude Kneippstraße 9 sei zwar annähernd gleich groß, jedoch bedingt durch seine Hanglage.

