Bad Wörishofens Vereine müssen höhere Gebühren für Eishalle zahlen

Nach einer hitzigen Debatte und einem Übergangsjahr steht jetzt fest, wie teuer der Eissport in Bad Wörishofen wird.

Die Nutzungsgebühren für die Eishalle von Bad Wörishofen steigen deutlich an. Das betrifft die Vereine, die in der Halle ihre Spiele austragen und dort den Trainingsbetrieb organisieren.

Eissport hat in Bad Wörishofen immer noch einen hohen Stellenwert. Die Stadt ist Heimat von Schwabens größtem Eiskunstlaufverein mit rund 300 Mitgliedern, davon 120 Aktiven. Der einstige Landesligist EV Bad Wörishofen ist zudem eine weithin bekannte Eishockey-Talentschmiede. Auch Patrick Reimer aus Mindelheim, der beste Torjäger und Scorer in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga, startete seine einmalige Karriere einst in Bad Wörishofen. Viele Emotionen hängen also am Wörishofer Eissport - und entsprechend emotional ging es zu, als die Stadtverwaltung bekannt gab, dass es mit der Gratis-Nutzung der Eishalle vorbei sein soll.

Ein Betrieb der Wörishofer Eishalle durch die Vereine ist offenbar nicht möglich

Die Debatte erwischte die Vereine im Sommer 2021 eiskalt, der Aufschrei war groß. Daran erinnerte nun auch Ordnungsamtsleiter Andreas Létang im Stadtrat. "Intensiv und auch emotional" sei die Diskussion um die Höhe der Gebühren seither verlaufen. Im Sommer 2022 wurde sogar eine Stadtratssitzung unterbrochen, um mit den Vereinsvertretern auszuloten, wie es weitergehen könnte. Das Problem: Die Eishalle machte zuletzt rund 350.000 Euro Verlust pro Jahr. Landratsamt und das Haushaltsrecht fordern aber eine Kostendeckung, wie Patrick Marxer von der Kämmerei der Stadt damals erläuterte. Wollte die Stadt kostendeckend arbeiten, müsse man 185 Euro pro Stunde verlangen, so Marxer. Die Vereine wollen aber nicht mehr als fünf Euro pro Stunde bezahlen.

Am Ende einigte man sich auf eine vorübergehende Nutzungsgebühr von zehn Euro pro Stunde. Das galt für ein Jahr. In dieser Zeit, so Létang, habe man weitere Gespräche geführt und nach Lösungen gesucht. Die Eissport-Vereine hätten auch geprüft, ob sie die Halle selbst betreiben können, mit Zuschüssen der Stadt. Das allerdings sei von keinem der Vereine zu stemmen gewesen, berichtete der Ordnungsamtsleiter im Stadtrat. Er betonte nochmals, dass die Stadt steuerrechtlich Gebühren erheben müsse, weil ihr sonst selbst Rückzahlungen drohen. Nun sei man sich einig darüber geworden, dass es mit 30 Euro an Nutzungsgebühren pro Stunde weitergehen kann. Das gilt aber nur für heimische Vereins- und Hobbymannschaften. Auswärtige Teams zahlen deutlich mehr, nämlich 140 Euro pro Stunde.

Für Bad Wörishofer Schulen bleibt die Nutzung der Eishalle kostenlos

Kostenlos bleibt die Halle für die Wörishofer Schulen. Für auswärtige Schulen gilt ein Stundensatz von drei Euro. Die heimischen Eisstockschützen zahlen 30 Euro pro Stunde, auswärtige Vereine 60 Euro. Für Turnierbetrieb und Veranstaltungen gelten wieder andere Sätze: zehn Euro pro Stunde für heimische Vereine, 180 Euro für auswärtige Mannschaften und 80 Euro für auswärtige Eisstockschützen. Der neue Satz von 30 Euro pro Trainingsstunde sei "mit Zähneknirschen" akzeptiert worden, berichtete Létang und äußerte Verständnis für die Situation der Vereine. Die beiden heimischen Vereine hätten aber auch die Möglichkeit, sich durch geleistete Arbeitsstunden Eiszeiten zu verdienen, berichtete er. Zudem werde die Stadt daran arbeiten, die Verbrauchswerte der Halle zu senken. Der Stadtrat genehmigte die neuen Gebühren am Ende einstimmig.

