Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Bad Wörishofer tritt als "Ninja Warrior" im Fernsehen an

Die Ninja Warrior bei der Aufzeichnung in Köln. Antonio Mitrugno (z. v. l.) mit Simon Rütz, Daniel Mitterdorfer, Basti Gilg und Gaetano Scivoli. (v. l.).

Plus Antonio Mitrugno ist Ninja Warrior aus Leidenschaft. Mit seinem besten Freund hat er im Keller ein eigenes Ninja-Studio. Jetzt stellt er im Fernsehen sein Können unter Beweis.

Von Benedikt Dahlmann Artikel anhören Shape

Im Herbst geht es wieder los: Ninja Warrior Deutschland geht in seine achte Staffel. Dann wird auch ein Bad Wörishofer mit dabei sein. Antonio Mitrugno war früher Fußballspieler. Nach einem Kreuzbandanriss stellte er auf Fitnesstraining und Kraftsport um. Als er Ninja Warrior vor vier Jahren zum ersten Mal im Fernsehen sah, war ihm klar, dass er da auch mal mitmachen wollte. Jetzt ist sein Traum wahrgeworden.

Als Ninja Warrior muss man neben Kraft und Ausdauer vor allem jede Menge Körpergefühl mitbringen - hauptsächlich im Oberkörper und in der Rumpfmuskulatur. Denn bei den Ninja Warriors geht es darum, einen äußerst anspruchsvollen Parcours in möglichst kurzer Zeit zu durchlaufen. Dafür fliegen die Kandidatinnen und Kandidaten förmlich an Ringen und Reifen über Wassergräben und bezwingen Hindernisse wie die "Fingerleisten oder die "Mikadostäbe".

