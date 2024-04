Bad Wörishoferin findet beim Aufräumen Waffen im Keller

Eigentlich wollte eine Frau aus Bad Wörishofen nur den Keller aufräumen. Doch das wurde dann ein Fall für die Polizei.

Diverse Waffen und Munition haben in Bad Wörishofen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine 70-jährige Frau aus Bad Wörishofen hatte den gefährlichen Fund in ihrem Keller gemacht.

Die 70-Jährige wollte eigentlich am Dienstagvormittag ihren Keller in Bad Wörishofen entrümpeln. Dabei sei sie aber auf mehrere Waffen sowie die dazugehörige Munition gestoßen, berichtet die Polizei. Die Frau hatte die Polizei selbst informiert. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass es sich bei den aufgefundenen Waffen um drei Schreckschuss- sowie eine Signalwaffe handelte. Ebenso befand sich in dem Keller die dazugehörige Munition.

Bei den Waffen in dem Keller in Bad Wörishofen handelt es sich um erlaubnisfreie Waffen

"Es handelt sich hierbei um erlaubnisfreie Waffen, welche die Beamten sicherstellten", teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit. Die Waffen samt Munition werden dem Landratsamt Mindelheim übergeben.

