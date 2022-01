Bad Wörishofen

vor 58 Min.

Bad Wörishoferin Projektgründerin bekommt Besuch aus Guatemala

Plus Psychologin Marianne Briegel aus Bad Wörishofen hat vor zwölf Jahren das Projekt „Abriendo Caminos“ gegründet. Nun bekam sie Besuch aus dem zentralamerikanischen Land.

Von Maria Schmid

„Abriendo Caminos – Wege eröffnen“ lautet der Titel des von Diplom-Psychologin Marianne Briegel aus Bad Wörishofen 2010 gegründete Projekt in Guatemala. Gemeinsam mit ihrem Mann Ruby Héctor Tovar Rodriguez betreuen sie Kinder und Jugendliche im Armutsgebiet „La Arenera“ am Rand von Guatemala-Stadt mit Patenschaften, intensiver Familienbegleitung, Nachhilfe, Lebensmittelspenden und Aktivitäten zur Gewaltprävention. Ziel dieses Projektes ist es, den Kindern und Jugendlichen auf dem Weg aus der Armut heraus und in eine bessere Zukunft zu helfen. Sie wollen sie davor schützen, Opfer von Gewalt oder selbst zu Tätern zu werden.

