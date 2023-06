Bad Wörishofen

Filmpremiere in Wörishofen: Wenn Dorfbewohner zu Verbrechern werden

Im Bad Wörishofer Kino geht es um eine Studentin, die Morde an geflohenen KZ-Insassen an Licht bringen will. Zu Gast ist der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg.

Kinobetreiber Rudolf Huber ist es erneut gelungen, einen bemerkenswerten Film in sein Kino nach Bad Wörishofen zur Premieren-Vorstellung zu bekommen. Dass dazu der Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Professor Dr. Jörg Skriebeleit, zugegen war und für Fragen zur Verfügung stand, wertete den Abend ganz besonders auf. Denn der Film „Schweigend steht der Wald“ behandelt eine Thematik, die nach dem Krieg und bis heute gerne verschwiegen oder zumindest nicht richtig aufgearbeitet wurde. Wie sehr der Film die Besucher bewegte, zeigte sich in der anschließenden Diskussion. Im Film selbst wird aufgezeigt, wie von Todesmärschen geflüchtete KZ-Insassen dabei von führenden Dorfbewohnern getötet wurden. Dass nach dem Krieg alles getan wurde, um diese Verbrechen zu vertuschen, bekommt eine Studentin zu spüren, die sich auf die Spuren des davon betroffenen Vaters gibt. Darüber darf einfach nicht gesprochen werden, ist die gemeinsame Erkenntnis der wesentlichen Dorfbewohner. Dies wird im Film bis zur Ausführung eines weiteren Verbrechens getrieben. Der Film bewegt sich nahe an der Wirklichkeit, ist aber kein Dokumentarfilm, er ist aber überaus spannend, von Regisseurin Saralisa Volm sehr dramatisch mit oft düsteren Bildern gestaltet. Grundlage ist das gleichnamige Buch von Wolfram Fleischhauer. Das kollektive Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg wird in Bad Wörishofen thematisiert In der Diskussion kam deutlich zum Ausdruck, dass diese Thematik durchaus auch in anderen Gegenden als der hier beschriebenen Oberpfalz vorhanden ist. Darauf wies ein Besucher zum Beispiel auf die Gegend um Wolfratshausen hin. Das kollektive Schweigen nach dem Ende des Weltkrieges wurde ebenfalls thematisiert mit dem Satz: „Mein Vater oder Großvater haben nie über solche Dinge gesprochen.“ Skriebeleit erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass man schon unterscheiden müsse zwischen „etwas wissen oder erfahren haben“. Ein anderer Besucher erinnerte daran, dass auch Gutes im Zusammenhang mit dieser Thematik stattgefunden habe. Kinobetreiber Rudolf Huber zeigt sich nach der Premiere tief bewegt Neben der tiefgehenden Empathie, die der Film erzeugte, schaffte er es auf alle Fälle, dass über die Frage nach Schuld oder Verantwortung nachgedacht wurde. Skriebeleit bezeichnete ihn als fiktives Sittengemälde der Zeit, dargestellt in Form einer dramatischen Geschichte. Dass er seine Berechtigung hatte, zeigte sich daran, dass er von vielen Seiten gefördert wurde. Angesprochen wurde im Anschluss auch die Problematik der Sprache, da der Film im kernigen Dialekt der Oberpfalz spielt. Außerdem kam das Ende des Filmes zur Sprache. Während Buchautor Wolfram Fleischhauer, der beratend mitwirkte, sich ein versöhnlicheres Ende gewünscht hätte, zelebrierte Regisseurin Volm mit dem Tod der Studentin Anja ein sehr dramatisches. Eines erreichte er in jedem Fall, nämlich Betroffenheit und Anstoß zur Auseinandersetzung mit dem Thema. Dazu ist er auf alle Fälle durchaus sehenswert. Dies brachte auch Rudolf Huber selbst zum Ausdruck als er sagte: „Der Film hat mich schon enorm emotional angefasst.“ Lesen Sie dazu auch Bad Wörishofen Plus 100 Jahre Stummfilm: "Die Kneippkur" sorgt für ausverkauftes Haus

