Bad Wörishofen

10:41 Uhr

Brand in Wörishofer Hotel

Am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages hat es in einem Bad Wörishofer Hotel gebrannt.

In einem Bad Wörishofer Hotel hat am frühen Morgen ein Adventskranz Feuer gefangen. Dank eines aufmerksamen Mitarbeiters hält sich der Schaden in Grenzen.

Mit der weihnachtlichen Ruhe war es in einem Bad Wörishofer Hotel am frühen Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages ganz schnell vorbei: Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Mitarbeiter des Hotels gegen 4.30 Uhr, dass ein Adventskranz im Restaurantbereich Feuer gefangen hatte. Etwa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Wörishofen, des Rettungsdienstes sowie der Polizei waren schnell vor Ort. Der Adventskranz konnte gelöscht werden, bevor das Feuer auf das Hotel übergriff. Das Bad Wörishofer Hotel musste wegen des Brands nicht geräumt werden Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da keine Gefahr für die Gäste bestand, musste das Hotel auch nicht geräumt werden. Durch den Brand entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro am Inventar. Dem aufmerksamen Mitarbeiter sei es zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist, so die Polizei. Jetzt wird ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte.

