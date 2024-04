Cessna-Flugzeug im Ötztal vermisst: Wollte der Pilot wieder nach Bad Wörishofen?

Im Ötztal suchen Einsatzkräfte auch heute nach einer vermissten Cessna. Auf dem Flug von Rom nach Deutschland ging am Samstag der Kontakt zur Maschine verloren.

Vermissten-Drama in den Ötztaler Alpen: Seit Samstagnachmittag suchen die Einsatzkräfte nach einer Cessna. Der Kontakt zu der einmotorigen Maschine sei abgebrochen, laut Polizei war die letzte Standortmeldung des Flugzeugs ein Gebiet nordöstlich von Sölden. Die Maschine kam aus Italien und wollte wohl zurück ins Allgäu fliegen. Vom Flugplatz Bad Wörishofen war die Cessna am vergangenen Montag nach Rom abgeflogen, womöglich wollte der Pilot am Samstag wieder ins Unterallgäu zurückfliegen. An Bord befand sich nach ersten Erkenntnissen nur ein Pilot. Über seine Identität gibt es aktuell noch keine Angaben.

Das vermisste Kleinflugzeug ist bis Ostermontag noch immer nicht gefunden worden. Die österreichische Polizei geht von einem Unglück aus und hat im Ötztal, wo das letzte Signal der Maschine empfangen worden sei, intensiv gesucht.

Nach der vermissten Cessna wird immer noch gesucht

Die erste Suche am Samstag wurde allerdings wegen heftiger Winde und Niederschläge abgebrochen. Die Crew eines Polizeihubschraubers brach die Sichtungsflüge aufgrund der Witterungsverhältnisse nach kurzer Zeit ab. Über den Alpen herrschte stürmisches Wetter. Zudem erschwerte Saharastaub die Sicht. Die schlechten Flugbedingungen könnten auch den Piloten der Cessna vor Probleme gestellt haben.

Am Sonntag weitete die Polizei bei einer Aufhellung das Suchgebiet auf das nahegelegene Pitztal und das Sellraintal aus. Auch dort blieb die Suche aber erfolglos, wie ein Polizeisprecher in Tirol am Montag sagte. Das Wetter sei wieder schlechter geworden, Niederschläge und Winde machten den Einsatz von Hubschraubern schwierig. Die Einsatzleitung ging von einer Wetterverbesserung im Lauf des Tages aus und wollte die Suche dann erneut intensivieren.

Sollte die Cessna wieder zurück nach Bad Wörishofen fliegen?

Wie Bild berichtet, war der Pilot in der Nähe der italienischen Hauptstadt Rom gestartet und befand sich auf dem Rückflug nach Deutschland. Das zeigen auch Daten der Online-App "Flightradar24". Über diese können Flüge mitverfolgt werden. Demnach startete die Cessna mit der Kennung D-EFCC. am vergangenen Montag vom Flugplatz Bad Wörishofen mit dem Ziel Rom. Am Samstag war die Maschine dann wieder auf dem Rückflug, als sie über dem Ötztal verschwand. Ziel dürfte wieder das Allgäu gewesen sein. Laut "Flightradar24" befindet sich die Cessna in Privatbesitz. Am Flugplatz Bad Wörishofen will man sich derzeit nicht zu dem Vorfall äußern.

Cessna über den Alpen vermisst: Es herrschten schlechte Flugbedingungen

Bislang hatte die Polizei noch keinen Erfolg bei der Suche. Von der Cessna fehlt weiter jede Spur. "Ein Polizeihubschrauber, Alpinpolizei und Bergrettung sind unterwegs. Ein zweiter Polizeihubschrauber sucht das Nachbartal Pitztal ab, ob auch dort nichts ist", zitiert "Bild" den Abteilungsinspektor bei der Landespolizeidirektion Tirol, Wolfgang Bodner.

Die Polizei nimmt derzeit an, dass sich der Pilot alleine in der Maschine befand. Die Beamten in Sölden bitten um Hinweise oder mögliche Sichtungen der einmotorigen Cessna unter der Nummer 059133-7108. (mit dpa)