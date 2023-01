Das ist im Fasching in Bad Wörishofen geboten

Bad Wörishofen feiert mit Gardetreffen, Teenieball und vielem mehr ausgiebig Fasching.

Der Fasching zieht ins Kurhaus von Bad Wörishofen ein. Am Samstag, 14. Januar, steht mit dem Minigardetreffen traditionell der erste Faschingstermin des Jahres auf dem Programm. „Die Narren verwandeln Bad Wörishofen nun bis zum Kehraus am Faschingsdienstag, 21. Februar, in eine wahre Faschingshochburg“, freut sich Daniela Böhm vom Kur- und Tourismusbetrieb.

In Bad Wörishofen wird ausgiebig Fasching gefeiert

Das Unterallgäuer Minigardetreffen beginnt am 14. Januar um 11.30 Uhr im Kursaal. Schon am nächsten Tag, dem 15. Januar, geht es dort mit dem Unterallgäuer Gardetreffen weiter. Dieses beginnt am Sonntag um 13 Uhr. Damit nicht genug. Die weiteren Faschingstermine in Bad Wörishofen:

Samstag, 21. Januar: Kinderfaschingsball (14 bis 17 Uhr), Pfarrzentrum St. Urich , Gartenstadt , Eintritt frei

Samstag, 21. Januar: Teeniefaschingsball (18.30 bis 24 Uhr), Pfarrzentrum St. Ulrich , Gartenstadt

Freitag, 3. Februar: Fasching der Pfarreiengemeinschaft, 20 Uhr, Pfarrzentrum St. Ulrich , Gartenstadt

Samstag, 4. Februar: „Wörishofer Faschingssause“ der Faschingsgesellschaften Kneippilonia und Gaudilonia, 19 Uhr, Kursaal

Freitag, 10. Februar: Faschingskonzert der Stadtkapelle Bad Wörishofen mit der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule, 19 Uhr, Kursaal ; Eintritt frei

Freitag, 17. Februar: „Seniorenfasching 2023“, 14 Uhr, Kursaal , Eintritt frei

Sonntag, 19. Februar: Kinderball (14 bis 17 Uhr), Kursaal , Eintritt frei