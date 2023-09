Bad Wörishofen

07:42 Uhr

Das Sebastianeum in Bad Wörishofen steht vor dem Aus

Plus Am Donnerstag wurden die Mitarbeiter informiert: Im Herbst wird das frühere Vier-Sterne-Hotel an der Kurpromenade geschlossen. Was der neue Eigentümer vorhat.

Von Alf Geiger Artikel anhören Shape

Die Bayerische Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder hat am Donnerstag die Schließung des Sebastianeums in Bad Wörishofen zum 31. Oktober bekannt gegeben. Wie unsere Redaktion exklusiv erfuhr, wurden noch am Nachmittag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über diesen Schritt informiert. Als Grund gab Verwaltungsdirektor Ansgar Dieckhoff an, dass der Betrieb der Einrichtung seit Jahren nicht kostendeckend sei: „Eine langfristige Entwicklungsperspektive fehlt.“ Unter den gegebenen Rahmenbedingungen sehen die Barmherzige Brüder Bayerische Ordensprovinz auch für die Zukunft keine positive wirtschaftliche Entwicklungsperspektive.

Das Sebastianeum war nach der Schließung des Kneippianums im August 2018 als letzte der drei Stiftungen Kneipps noch in Betrieb. Das Kneippianum war vom Orden der Barmherzigen Brüder an den Mindelheimer Unternehmer Dieter Glass verkauft worden. Im Dezember 2022 ging ein Aufatmen durch die Kneippstadt, als bekannt wurde, dass das Kneippianum Bad Wörishofen zu einer Klinik wird. Das Bad Kissinger Gesundheitsunternehmen Heiligenfeld eröffnete in Bad Wörishofen einen weiteren Standort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen